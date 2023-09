Terremoto Marocco, Souad Sbai: ‘aiuti immediati al mio Paese’

Milano, 9 set. – “Chiedo con forza all’Italia e a tutti gli altri di aiutare il mio Paese”. Così Souad Sbai, presidente delle donne marocchine in Italia, a LaPresse dopo la terribile scossa di terremoto che ha colpito il Marocco.

“Sono ore di angoscia, le notizie che arrivano sono drammatiche -continua- Alcuni amici non rispondono al telefono e stiamo sperando che siano in strada, perchè tutti hanno passato la notte in strada. Bisogna fare presto, alcuni paesi sono totalmente isolati e vanno liberati”, conclude. (LaPresse)