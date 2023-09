UE: un milione di euro per primi aiuti terremoto Marocco

Ph : Seddik

STRASBURGO – Via libera della Commissione europea ai primi aiuti umanitari da un milione di euro “per sostenere il Marocco nella risposta al terremoto mortale di magnitudo 6,8 dell’8 settembre”. Lo annuncia in una nota il commissario Ue per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, sottolineando che il finanziamento mira a “contribuire alle necessità più urgenti della popolazione più colpita” e che “l’Ue resta pronta ad assistere” Rabat “in tutti i modi”.

Il Centro europeo di coordinamento della risposta alle emergenze monitora “da vicino” la situazione “ed è in contatto con le autorità marocchine per offrire loro tutta l’assistenza di protezione civile” necessaria, riferisce inoltre Bruxelles, precisando di aver contattato i Paesi membri “per una possibile mobilitazione di squadre di intervento, qualora il Marocco lo ritenga necessario”. ANSA EUROPA