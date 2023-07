Migranti, Meloni: “presto conferenza dei donatori”

Roma, 24 lug. (askanews) – “Organizzeremo quanto prima una conferenza dei donatori in Italia o in una delle altre nazioni, già due si sono candidate a ospitare la prossima tappa di questo evento quindi è una grande giornata ma è l’inizio di un lavoro che durerà molto tempo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine della Conferenza sullo sviluppo e le migrazioni alla Farnesina.

“Il prossimo anno saremo presidenti del G7 e io ho già annunciato che il tema del Mediterraneo, dell’Africa, dell’immigrazione e dello sviluppo sarà uno dei temi portanti della nostra presidenza” ha aggiunto.