Migranti, Tajani: 16 milioni di euro a OIM, UNHCR ed UNICEF

Roma, 22 lug. (askanews) – Sedici milioni di euro dal Fondo Migrazioni 2023 per progetti concreti per la gestione dei flussi migratori e da realizzare in Niger e Libia. Un nuovo e concreto segnale dell’impegno del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel partenariato con i Paesi africani per contribuire alla gestione dei flussi migratori e intensificare il contrasto al traffico di esseri umani. Lo annuncia il ministero degli Esteri in una nota alla vigilia della prima la prima Conferenza internazionale su sviluppo e migrazion’ organizzata su iniziativa del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni e che si svolgerà domani alla Farnesina.

Su indicazione del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è stata aggiornata la programmazione del Fondo Migrazioni 2023 che punta in particolare a rafforzare l’azione dell’Italia lungo la rotta del Mediterraneo Centrale: a tal fine è stato avviato un pacchetto di interventi da attuarsi in Libia e Niger attraverso un finanziamento della Farnesina a favore di OIM, UNHCR ed UNICEF.