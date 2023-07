Meloni: “Italia ed Europa hanno bisogno di immigrazione”

“Combattere le reti di trafficanti ci consente di offrire nuove opportunità di migrazione legale. Dobbiamo interrogarci su come cogliere i frutti positivi delle migrazioni. Italia ed Europa hanno bisogno di immigrazione e per questo non possiamo continuare a dare il segnale che verrà premiato chi entra illegalmente a discapito di chi intende farlo legalmente. Il Governo che presiedo ha già dato un segnale con un Decreto flussi triennale.

Se l’obiettivo è ambizioso – affrontare “alla radice le cause profonde delle migrazioni” – la ricetta rimane, almeno per ora, la stessa: offrire più soldi e più quote di ingressi legali ai Paesi africani per bloccare le partenze, con la promessa di avviare un percorso per sostenere lo sviluppo delle aree di provenienza dei migranti. Farnesina

