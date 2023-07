Palermo, maxi sequestro di 5,3 tonnellate cocaina: 5 fermi

La Dda di Palermo ha fermato cinque persone dopo un blitz sul peschereccio sul quale viaggiavano.

A bordo sono state sequestrate oltre 5,3 tonnellate di cocaina: si tratta del più importante sequestro mai eseguito in tutta Italia. L’operazione è stata condotta dal comando provinciale della Guardia di finanza di Palermo, con l’impiego di numerosi mezzi aerei e navali del Comando operativo aeronavale di Pratica di Mare e del reparto operativo aeronavale di Palermo, in coordinamento con gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo.

Il fermo è scattato per un cittadino italiano, due tunisini, un francese e un albanese. L’operazione ha preso il via nella serata di martedì. Su segnalazione del II reparto del Comando generale della Guardia di finanza, un Atr 72 del comando operativo aeronavale, in servizio di ricognizione nel canale di Sicilia, ha rilevato l’avvicinamento al cargo battente bandiera della Repubblica di Palau (isole del Pacifico, ndr) di un peschereccio partito dalle coste calabresi.

