PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 15 luglio 2023

UN’EUROPA DOVE I POPOLI NON CONTANO NULLA

PIAZZALIBERTA’ puntata di sabato 15 luglio 2023

OSPITI:

Lidia Sella – giornalista e scrittrice

Giuseppe Romeo – avvocato, giornalista, scrittore, analista politico

Roberto Zappia – avvocato del Foro di MIlano

In questa nuova puntata di PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, abbiamo fatto un viaggio virtuale nell’Europa tiranna, comandata da oligarchie come World Economic Forum, OMS, Nato, Aspen Institute e Club Bilderberg.

Viviamo in un’Europa dove i popoli non contano nulla e non decidono niente, ma vengono vessati e, nel momento in cui provano a ribellarsi, perfino umiliati e schiacciati; un’Europa tiranna e totalitaria che è stata creata proprio per depotenziare la sovranità delle nazioni. Un passaggio prodromico all’instaurazione del nuovo ordine mondiale entro il 2050.

Abbiamo parlato inoltre delle famigerate “città 15 minuti” spacciate come ottime soluzioni per cui il cittadino possa trovare vicino a casa, in un percorso a piedi di 15 minuti, tutto quello che gli serve, senza effettuare lunghi spostamenti e utilizzare veicoli. In realtà l’obiettivo di questa “riqualificazione” delle città è completamente diverso e molto meno piacevole: bloccare la mobilità e chiudere i cittadini in una specie di gabbia, come già avvenuto, ad esempio, ad Oxford e in varie città cinesi.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

