PIAZZA LIBERTA’, intervento dell’economista Ilaria Bifarini

“Quanto è non è quanto appare”

Nella seconda parte della puntata di “Piazza Libertà”, andata in onda sabato 8 luglio 2023, Armando Manocchia ha ospitato Ilaria Bifarini – economista, commercialista, studiosa e saggista indipendente – per parlare del suo ultimo libro “Dal Grande Reset al Green Reset“ e spiegare cosa si nasconde davvero dietro l’intenzione di “costruire un futuro più prospero ed equo”. Il filo conduttore è quello di “resettare” l’uomo occidentale.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

