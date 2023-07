Ucraina, Kiev: “Non useremo bombe a grappolo in territorio russo”

L’Ucraina si impegna a utilizzare le munizioni a grappolo a 5 condizioni, tra cui il principio che non possono essere utilizzate nelle città e sul territorio russo. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov. “Abbiamo principi chiave di cui sono stati informati per iscritto i partner. L’Ucraina utilizzerà queste munizioni solo per liberare i suoi territori, non saranno utilizzate sul territorio russo ufficialmente riconosciuto ma solo nelle aree in cui si concentrano le forze armate russe, per sfondare le linee di difesa nemiche”.

Guterres è contrario all’uso di munizioni a grappolo

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è contrario all’uso di munizioni a grappolo. Lo ha detto il suo vice portavoce Farhan Haq durante una conferenza stampa. “Il segretario generale sostiene la Convenzione sulle munizioni a grappolo, che, come sapete, è stata adottata 15 anni fa, e desidera che i Paesi rispettino i termini di tale convenzione”, ha affermato Haq. “Quindi, di conseguenza, ovviamente, non vuole che ci sia un uso continuato di munizioni a grappolo sul campo di battaglia”, ha aggiunto. La convenzione proibisce qualsiasi utilizzo, stoccaggio, produzione e trasferimento di munizioni a grappolo. tgcom24.mediaset.it