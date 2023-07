Speranza contro la Commissione Covid: “è tribunale politico”

(ANSA) – ROMA, 06 LUG – “In questa commissione di inchiesta verificheremo tutto: dalla app immuni ai banchi a rotelle alle primule agli effetti avversi dei vaccini che qualcuno vorrebbe restassero dei tabù. Lo dobbiamo agli italiani. A non volerlo è chi una volta invocava trasparenza e non ha mai risposto alle interpellanze di Fdi e che per i quali Fdi rappresenta un imprevisto”. Lo ha detto Alice Buongierriero di Fdi in dichiarazione di voto sulla proposta di legge che punta alla istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Italia. “Se volevate indagare sulle regioni perchè non lo facevate sul Lazio, dove lo scandalo delle mascerine è emerso grazie a noi?”, ha concluso Buonguerriero.

ROMA, 06 LUG – “Questa commissione, per come l’avete impostata, ignorando tutte le proposte delle opposizioni, ha un’unica finalità: mettere su un tribunale politico per colpire i membri dei governi che vi hanno preceduti”.

Lo ha detto l’ex ministro della Salute Roberto Speranza in dichiarazione di voto sulla proposta di legge che punta alla istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Italia. (ANSA).