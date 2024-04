TikTok, von der Leyen: “non escludo di bandirlo in UE”

“Non è escluso”. Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, candidata di punta del Ppe, risponde, a Maastricht durante il dibattito tra gli Spitzenkandidaten, alla domanda se l’Ue possa valutare di “vietare” TikTok, come si preparano a fare gli Usa, se ByteDance non disinvestirà completamente entro un anno. “La Commissione – continua – è stata la prima istituzione al mondo a vietare TikTok sui nostri telefoni aziendali. Quindi, per essere molto chiari, conosciamo esattamente la pericolosità di TikTok”. ADNKRONOS