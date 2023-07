Zelensky: ‘abbiamo ucciso 21mila soldati della Wagner’

(Adnkronos) – “Le nostre truppe hanno uccisi 21mila” soldati della Wagner “e ne hanno feriti 80.000”. Ad affermarlo il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un’intervista al quotidiano spagnolo El Mundo. “Il fenomeno Wagner, come il terrorismo dell’esercito russo, è molto importante per capire alcune cose – ha sottolineato – Erano così forti perché non avevano altra scelta che attaccare. Non avevano scelta: o avanzavano o cadevano, ma non potevano fermarsi o ritirarsi, perché i loro stessi membri gli sparavano addosso. Era impossibile per loro tornare indietro senza aver portato a termine la missione. Hanno ucciso molti dei loro stessi compagni. Dovevano andare avanti. Questo era il segreto della loro forza”.

“Il resto dell’esercito russo è demotivato e più debole di noi – ha continuato Zelensky – I Wagner avevano due categorie: i mercenari professionisti e quelli mobilitati dalle prigioni, la loro carne da cannone. Le nostre truppe ne hanno uccisi 21.000 e ne hanno feriti 80.000. Si tratta di perdite colossali, ma danno un’idea di quanto siano numerosi questi gruppi nell’Ucraina orientale. La buona notizia è che abbiamo distrutto la parte più motivata delle forze russe”. ADNKRONOS