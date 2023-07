Violenze Francia, Morawiecki: “non vogliamo scene del genere nelle strade polacche”

“Negozi saccheggiati, auto della polizia date alle fiamme, barricate nelle strade: questo sta accadendo ora nel centro di Parigi e in molte altre città francesi. Non vogliamo scene del genere nelle strade polacche. Non vogliamo scene come questa in nessuna città d’Europa.

Per questo difenderemo le conclusioni del Consiglio europeo del 2018, difenderemo il principio dell’ammissione volontaria degli immigrati. Fermare l’immigrazione clandestina. La sicurezza prima.”

Lo scrive su Twitter Mateusz Morawiecki, primo ministro della Polonia.

Plądrowane sklepy, podpalane radiowozy, barykady na ulicach – to teraz się dzieje w centrum Paryża i wielu innych miastach Francji. Nie chcemy takich scen na polskich ulicach. Nie chcemy takich scen w jakimkolwiek mieście Europy. Dlatego będziemy bronić konkluzji Rady… pic.twitter.com/QM5NKbY1Qt — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 30, 2023