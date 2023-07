“Allahu Akbar!” Prete 80enne pestato e spogliato a Saint-Etienne

La giornalista Amy Mek scrive su Twittere: “Allahu Akbar Francia: I musulmani hanno preso di mira un’altra Chiesa mentre hanno preso il controllo del Paese durante la quarta notte di rivolte. (515 poliziotti sono già feriti)

A Marsiglia i jihadisti hanno vandalizzato una Chiesa scrivendo: “L’ultimo profeta è Maometto”, “Gesù non è Dio”. La sala di preghiera è stata distrutta, porte e finestre rotte e frantumate.

A Saint-Etienne, Padre Francis Pelle, 80 anni, è stato gravemente picchiato, spogliato e lasciato privo di sensi la scorsa notte.

Gli attacchi alle Chiese sono la norma in Francia; due chiese al giorno vengono vandalizzate: vengono bruciate, demolite e abbandonate ei loro aderenti vengono sacrificati sull’altare della correttezza politica.

I sacerdoti sono costantemente minacciati e vengono massacrati nei loro luoghi di culto. A che punto saranno ritenuti responsabili i politici delle frontiere aperte della Francia?”

Allahu Akbar France:

Muslims targetted another Church as they have seized control of the country during the fourth night of riots. (515 police officers are already injured)

In Marseille, Jihadis vandalized a Church writing: "The last prophet is Mohamed", "Jesus is not God."… pic.twitter.com/XgZ8hGKnXG

— Amy Mek (@AmyMek) July 1, 2023