Ultima follia. “Sesso determinato da cromosomi X e Y”, prof di biologia licenziato

(https://www.ilgiornale.it) – Il sesso biologico è determinato dai cromosomi X e Y. È fattuale, non c’è molto altro da dire. Ma questa affermazione è costata il posto di lavoro a un professore di biologia negli Stati Uniti: l’ennesima follia a stelle e strisce nell’epoca dominata dai diktat arcobaleno. Il fattaccio risale al 28 novembre del 2022: parlando del sistema riproduttivo umano nel corso di una consueta lezione al St. Philip’s College di San Antonio, il docente Johnson Varkey è finito nel mirino di alcuni studenti. A dir poco incomprensibilmente, quattro ragazzi hanno abbandonato l’aula in segno di protesta.

Il professore di biologia è stato accusato di “predicazione religiosa” e di “commenti discriminatori su omosessuali e individui transgender, retorica anti-aborto e battute misogine”. La reazione del St. Philip’s College? Ha messo in stand-by la posizione del professore, poi licenziato in un secondo momento. La scorsa settimana gli avvocati del docente hanno inviato una lettera all’istituto per chiederne il reintegro: “Nel gennaio del 2023, il St. Philip’s College ha licenziato il dottor Varkey per aver insegnato biologia umana proprio come aveva fatto nella sua precedente carriera ventennale”, riporta il New York Post.

I legali del docente texano hanno sottolineato che le affermazioni del professore sono semplicemente supportate dalla sua vasta istruzioni e dalla sua esperienza. Pastore e devoto cristiano, Varkey non ha mai fatto mistero delle sue posizioni su sessualità e aborto ma i suoi legali hanno sottolineato che quei temi non sono mai stati trattati durante le lezioni: “Come suggerito dai feedback dei suoi insegnamenti, il dottor Varkey ha insegnato volentieri a studenti di ogni credo e provenienza. Durante la sua carriera, non ha mai discusso con gli studenti le sue opinioni personali – religiose o di altro tipo – sul genere umano o sulla sessualità”.

Secondo quanto affermato dal college, il professore ha insegnato biologia secondo il suo credo religioso. Ma la realtà è un’altra: affermare che il sesso sia determinato dai cromosomi X e Y significa rispettare la scienza, a prescindere dalle sparate del mondo Lgbt. “Il docente è stato licenziato per aver insegnato dei concetti veri”, è il j’accuse dei suoi difensori, che ora pretendono il reintegro: “Non si possono licenziare i professori per aver insegnato scienza vera. È dannoso per la libertà accademica. È anche dannoso per la libertà religiosa, poiché il college sta inviando un messaggio secondo cui le persone di fede non sono benvenute e non devono presentare domanda”.