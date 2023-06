Orban: “Inaccettabile dare 50 miliardi a Kiev dai fondi Ue”

Ue, le sovvenzioni a Kiev costano care: buco da 66 mld nel bilancio. L’Unione europea ha chiuso il bilancio in perdita. Nelle casse di Bruxelles c’è una voragine da 66 miliardi. I conti in rosso si spiegano con il netto aumento dei costi: dalla transizione energetica alla guerra in Ucraina, le spese sono lievitate in diversi settori. E ora – si legge su La Stampa – tocca ai governi mettere mano al portafogli per riempire questo buco. O almeno questa è la proposta della Commissione, visto che l’accordo tra gli Stati membri è tutt’altro che scontato.

Il piano di Ursula von der Leyen è stato accolto con freddezza e la prossima settimana ci sarà una prima discussione tra i leader al Consiglio europeo. Per l’Italia il conto è di circa 8,5 miliardi. Per l’Italia il conto è di circa 8,5 miliardi

Orban: “Inaccettabile dare 50 miliardi a Kiev da fondi Ue”

Il premier ungherese Viktor Orban è tornato ad attaccare la revisione di bilancio proposta dalla Commissione europea in occasione dei lavori preparatori in vista del Consiglio europeo in programma giovedì e venerdì. Il primo ministro ha bollato la proposta come “insignificante e inadatta al dibattito”. “Non è accettabile – ha scritto in un tweet – che Bruxelles voglia concedere 50 miliardi di euro di aiuti aggiuntivi all’Ucraina, mentre non sappiamo nulla sull’utilizzo dei fondi Ue inviati dall’inizio della guerra”. tgcom24.mediaset.it