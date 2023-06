Migranti, von der Leyen: “Servono più fondi per situazioni impreviste”

La questione migranti sarà uno dei temi al centro del vertice europeo, in programma il 29 e 30 giugno.

Nella lettera inviata ai leader Ue, Ursula von der Leyen scrive: “Per mantenere la capacità dell’Unione di rispondere alle pressanti sfide, dobbiamo assicurarci di disporre di finanziamenti sufficienti per un sistema efficace di gestione della migrazione e dell’asilo ed essere pronti a situazioni impreviste”. Allo stesso modo, evidenzia la presidente della Commissione europea, la “cooperazione con partner chiave richiede la mobilitazione di livelli di finanziamento adeguati”.

“L’accordo con la Tunisia sia un modello per altri partenariati”

“La collaborazione con partner chiave rimane fondamentale per il nostro successo – osserva poi la von der Leyen -. La Commissione cercherà nuovi partenariati globali con i paesi terzi, basati su una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che possa sostenere l’impegno su obiettivi comuni e aree di interesse condivise. Il nostro obiettivo dovrebbe essere che la nostra attuale iniziativa con la Tunisia funga da modello per partenariati simili in futuro”.

“La mia visita a Tunisi l’11 giugno con il primo ministro Meloni e il primo ministro Rutte ha dimostrato il valore dell’approccio di Team Europa – sottolinea -. La Tunisia è da molti anni uno dei nostri principali partner. Ora siamo pronti a rinvigorire le nostre relazioni attorno a un partenariato globale basato su cinque pilastri: assistenza macrofinanziaria non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie, rafforzamento dei legami economici e commerciali, cooperazione in materia di energia verde, migrazione e promozione dei contatti tra le persone. Il commissario Varhelyi dovrebbe finalizzare a breve un memorandum d’intesa con la Tunisia su tutte queste questioni”.

