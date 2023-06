Tunisia, Saied a Francia e Germania: ‘non accettiamo migranti’

TUNISI, 19 GIU – Il presidente tunisino, Kaïs Saïed, ricevendo a Cartagine la ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, e il suo omologo francese, Gérald Darmanin, “ha affermato che la Tunisia non accetterà mai di essere guardia di frontiera di nessun altro paese, né accetterà di ospitare immigrati sul proprio suolo”.

Leggi anche

► Presidente della Tunisia: “misure urgenti contro l’arrivo di orde di clandestini che compiono violenze e crimini inaccettabili”

Lo si legge in una nota della presidenza tunisina nella quale si legge che Saied ” ha anche ribadito la sua posizione sulla necessità di adottare un nuovo approccio al fenomeno dell’immigrazione irregolare che elimini le cause piuttosto che fissarsi sulla ricerca di risultati, e ha chiesto sforzi congiunti per porre fine a questo fenomeno innaturale e disumano”.

L’incontro è stato anche l’occasione di discutere “della cooperazione, del partenariato e delle relazioni strategiche tra la Tunisia e l’Unione europea in vari ambiti e l’interesse reciproco per rafforzarli e svilupparli verso orizzonti più ampi, in linea con nuove intuizioni e approfondimenti” (ANSA)