Milano, afghano si siede sui binari e blocca la metro

Sui binari per “gioco”, senza un perché. Un uomo di 26 anni, cittadino afgano, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato denunciato sabato mattina dai carabinieri a Milano con l’accusa di interruzione di pubblico servizio dopo aver bloccato la linea della metro M2 per una ventina di minuti.

Il 26enne, stando a quanto riferito dai militari, si è posizionato sui binari nella stazione di Garibaldi e ha costretto allo stop i convogli in direzione Assago-Abbiategrasso. Dopo essere stato riportato in banchina dagli uomini dell’Arma, il giovane è stato indagato mentre i treni hanno potuto riprendere il servizio.

Poche ore più tardi, i carabinieri sono intervenuti nuovamente in metro – nella fermata di Porta Venezia, sulla rossa – per aiutare un 20enne che si era avvicinato a un operatore di stazione di Atm dicendo di essere intenzionato a farla finita. Bloccato, il ragazzo è poi stato accompagnato al Policlinico per tutte le visite del caso.

