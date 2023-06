Reggio Calabria, malore stronca l’editore Iiriti. Aveva 41 anni

Reggio Calabria in lutto per la morte del professionista reggino Leo Iiriti, titolare insieme al padre Bruno della storica casa editrice Iiriti Editore, prematuramente scomparso nella giornata odierna all’età di 41 anni a causa di un malore improvviso. Il corpo senza vita di Iriti è stato rinvenuto in casa da alcuni parenti dopo che l’uomo non rispondeva al telefono da alcune ore. Il 41enne non aveva patologie.

Grande sgomento per tutta la comunità del Liceo Classico “Campanella” di Reggio Calabria dove due giorni fa aveva partecipato ad un evento culturale per la presentazione di un libro. […]

