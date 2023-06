Ex Ilva, incontro su cassa integrazione in deroga per 2500 operai

BARI, 09 GIU – E’ arrivata la convocazione dal ministero del Lavoro per l’avvio dell’esame congiunto della richiesta di cassa integrazione straordinaria in deroga avanzata da Acciaierie d’Italia a partire dal 20 giugno per un numero massimo di 2.500 lavoratori dello stabilimento di Taranto e per la durata di un anno (o, in subordine, fino al 31 dicembre 2023). L’incontro è convocato per il 13 giugno alle ore 11 in modalità ibrida (in presenza presso la sede del ministero del Lavoro e in videocollegamento).

In tutti gli altri siti di Acciaierie la durata della cigs, scattata il 29 marzo scorso (sempre in proroga) era già di 12 mesi, mentre a Taranto era stata fissata fino al 19 giugno, data del raggiungimento del limite massimo di capienza degli ammortizzatori fruibili nel quinquennio mobile. La lettera di convocazione per l’incontro del 13 giugno è indirizzata ad Acciaierie d’Italia, ai sindacati Fim, Fiom, Uilm, Usb, Ugl Metalmeccanici, Fismic, Lmo, Cisal, ministero delle Imprese e del Made in Italy e Regione Puglia. (ANSA).