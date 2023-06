Mattarella: “Europa luogo ideale fatto di persone, valori e sogni”

L’Europa non è solo un’unione di Paesi ma è “soprattutto, un luogo ideale, fatto di persone, esperienze, affinità, valori, sogni”.

Ne è convinto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo il quale non c’è libertà se non ne godono tutti. Il Capo dello Stato ha spiegato che non è esatto che “la tua libertà finisce quando inizia quella dell’altro”: in realtà “la tua libertà, la mia libertà, si realizza con quella degli altri. E questo sentirsi corresponsabili anche della sorte degli altri, di integrarsi” è ciò che consente “alla storia, al mondo, alla società, alla civiltà di andare avanti”.

tgcom24.mediaset.it