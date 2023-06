Haley (ex amb. ONU): ‘se l’Ucraina perde, rischio conflitto mondiale’

“Una sconfitta dell’Ucraina potrebbe portare ad un conflitto mondiale”. E’ il monito di Nikki Haley, l’ex ambasciatrice all’Onu di Donald Trump ed ora sua avversaria nelle primarie repubblicane ha affermato che per questo gli Stati Uniti ed i loro alleati devono continuare a sostenere Kiev contro l’aggressione russa.

“E’ una cosa più grande dell’Ucraina, è una guerra per la libertà che dobbiamo vincere – ha detto la repubblicane, durante una ‘town hall’ della Cnn in Iowa – dobbiamo capire che una vittoria per l’Ucraina è una vittoria per tutti noi”. In caso contrario, “i tiranni ci dicono esattamente quello che faranno”, ha aggiunto Haley.

Parlando dell’impegno al fianco di Kiev: “Tutti vogliono sapere come finisce questa guerra? Finirà il giorno in cui si ritira la Russia. Se sarà l’Ucraina a ritirarsi, allora avremo una guerra mondiale”.

www.rainews.it