Ravenna, malore improvviso: muore insegnante di 52 anni

Lutto improvviso nel mondo della scuola ravennate. E’ morta lo scorso 2 giugno, a causa di un malore letale, l’insegnante Elisa Rossi, 52 anni, volto molto noto nel mondo dell’istruzione romagnola. Elisa, infatti, era vice-preside dell’Istituto Comprensivo “Guido Novello” ed era anche insegnante di italiano alla Primaria “Giovanni Pascoli”.

La donna si sarebbe sentita male mentre era con amici a bordo di un’imbarcazione durante una gita in mare nel giorno della Festa della Repubblica. Lascia tre figli e un profondo cordoglio nel mondo scolastico ravennate dove era apprezzata per le sue doti umane e professionali che ne avevano fatto un punto di riferimento per i colleghi e per i genitori.

www.livingcesenatico.it/?p=86757