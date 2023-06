Attivista filo-ucraino si spoglia sull’altare della Confessione in San Pietro

Un uomo ha creato scompiglio, giovedì 1 giugno 2023, in Vaticano: è salito in piedi sull’altare della Basilica di San Pietro e si è spogliato nudo. Fermato, sarebbero emersi problemi personali e di salute mentale alla base del gesto.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, quando mancavano pochi minuti all’orario di chiusura per visitare la Basilica, un uomo è riuscito a superare i cordoni di sicurezza.

A quel punto, si è messo in piedi sull’altare maggiore, sotto al Baldacchino di Bernini e si è spogliato completamente. La scena è testimoniata da numerose foto e video che circolano in rete, alcuni dei quali condivisi anche dalla pagina Welcome to Favelas.

I fedeli e i turisti presenti sono rimasti stupiti dal gesto dell’uomo, il cui gesto a quanto pare sarebbe legato alla guerra in Ucraina – ma anche ad alcune difficoltà personali. Dall’altare, nudo, l’uomo le cui generalità sono al momento ignote avrebbe infatti gridato di soffrire per i bambini che muoiono in Ucraina, sotto alle bombe russe.

Dopo qualche attimo è stato fermato dalla sicurezza presente e portato in gendarmeria. Qui, si apprende dal quotidiano locale, sarebbe emerso che l’autore del gesto soffrirebbe di forti crisi depressive. A testimoniarlo, ci sarebbe anche il fatto che durante i fatti avrebbe continuato a infliggersi micro ferite con le unghie sul corpo.