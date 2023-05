Notte di violenza a Milano: accoltellati due 16enni

Prima la lite, poi le coltellate e la corsa all’ospedale. Due ragazzini di 16 anni sono stati accoltellati fuori dal McDonald’s di via delle Forze Armate a Milano nella notte tra lunedì e martedì 30 maggio. L’aggressore, un uomo che era in compagnia di un altra persona, è riuscito a far perdere le sue tracce, ma sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Tutto è accaduto intorno alla 1 di notte fuori dal fast food, come reso noto dalla questura. I due ragazzini, un italiano e un tunisino, sono stati avvicinati da due persone. È nata una discussione tra i quattro per motivi banali e al culmine del litigio uno dei due uomini si è scagliato contro i due minorenni: un 16enne è stato raggiunto da un fendente al mento e al collo, l’altro ha riportato una coltellata alla gamba. Gli aggressori sono scappati poco dopo.

I ragazzini sono stati trasportati al pronto soccorso del San Carlo da una donna loro conoscente e sono stati i medici a chiamare gli agenti della questura. Sul caso sono in corso accertamenti, qualche elemento utile per le indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona che potrebbero aver ripreso i volti dei due uomini.

