In Italia scomparsi 5.908 minori nei primi 4 mesi di quest’anno

5.908 i minori scomparsi di cui 1.319 italiani e 4.589 stranieri. Sono i dati relativi ai primi quattro mesi di quest’anno in Italia, diffusi dall’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse in occasione della Giornata internazionale a loro dedicata. Sul totale delle scomparse, la percentuale dei ritrovamenti è stata del 73,84% per i minori italiani ed al 31,58% per i minori stranieri.

I numeri indicano un trend sostanzialmente analogo a quello registrato nel 2022, quando i minori scomparsi sono stati in totale 17.130. Le denunce hanno riguardato 4.128 minori italiani e 13.002 minori stranieri.

Mentre per questi ultimi il fenomeno riguarda in larga parte ragazzi che si allontanano dalle strutture di accoglienza – nelle quali, al loro arrivo in Italia, vengono ospitati – per raggiungere familiari, anche all’estero, il profilo del minore italiano che scompare delinea, in una grande maggioranza casi, giovani che si allontanano per motivi di disagio e che il più delle volte vengono rintracciati o rientrano spontaneamente.

Agire con tempestività in caso di scomparsa è indispensabile. Le prime ore, quelle immediatamente successive alla scomparsa, sono fondamentali per le ricerche e per scongiurare i rischi anche per l’incolumità del minore.

La legge consente a chiunque di effettuare una denuncia, quindi anche un vicino di casa o un conoscente possono attivarsi.

In questa Giornata è utile ricordare, quindi, i diversi strumenti messi a disposizione dalle istituzioni per arginare il fenomeno: oltre al Numero Unico di Emergenza 112, il Numero Unico Europeo di Emergenza 116.000, affidato in Italia al ministero dell’Interno e gestito dal Telefono Azzurro.

Dopo la denuncia, prende avvio un articolato meccanismo per ritrovare la persona e puo’ essere attivato dalla prefettura della provincia uno specifico piano delle ricerche che coinvolge, secondo i casi, le Forze di polizia, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico, oltre al mondo del volontariato.

Oggi gli operatori interessati possono avvalersi di moderne tecnologie che offrono un rilevante supporto nelle diverse fasi delle indagini e contribuiscono al loro esito positivo. (https://www.interno.gov.it)