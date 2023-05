Nato: ‘esercitazioni in Sardegna perchè è difficile da raggiungere’

CAGLIARI, 25 MAG – “Perché la Sardegna? E’ un’isola non semplice da raggiungere. Un grande test per la capacità logistica della Nato. Se possiamo portare truppe ed equipaggiamenti in Sardegna, possiamo portarli ovunque”. In una frase la motivazione della scelta dell’Isola per il dispiegamento della forza di azione rapida della Nato. E’ stata scritta a caratteri cubitali nell’ultimo video rilasciato dall’Alleanza sui propri canali social in occasione dell’esercitazione Noble Jump 2023 che si è conclusa nei giorni scorsi. ANSA