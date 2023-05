Meloni domani a Bologna con von der Leyen

Roma, 24 mag. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani accoglierà a Bologna la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Meloni – riferisce una nota di Palazzo Chigi – accompagnerà von der Leyen durante il sorvolo in elicottero delle zone colpite dall’alluvione e insieme faranno un punto stampa con i giornalisti.

Meloni successivamente rientrerà a Roma per una riunione del Consiglio dei ministri, prevista alle ore 18, che dovrà prendere ulteriori decisioni sulla gestione dell’emergenza nelle zone colpite dal maltempo.

