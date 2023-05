Legnano, malore in strada: muore donna di 50 anni

Morta dopo il malore e poca distanza dal centro cittadino di Legnano.

Non ce l’ha fatta la 50enne che nella mattinata di oggi, sabato 20 maggio 2023, era stata colpita da malore mentre si trovava a due passi dal centro cittadino di Legnano. Erano circa le 6.50 quando la donna stava camminando in via 29 Maggio. All’improvviso è finita a terra.

I soccorsi

Sul posto era arrivata in pochi istanti l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica. La 50enne era in arresto cardiaco; sono così iniziate le manovre di rianimazione, poi la corsa in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Ma la donna non ce l’ha fatta. (https://primamilanoovest.it)