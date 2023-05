POLIS ETICA, Scuola d’Educazione Civica e Politica, presenta “E se l’Italia…”, ipotesi per far riprendere al nostro Paese il ruolo, che gli era attribuito fino a febbraio 2022, di intermediario privilegiato per favorire i rapporti tra la Russia e il resto dell’Europa e dell’Occidente.

TAVOLA ROTONDA lunedì 22 maggio alle ore 18,00

Diretta streaming e podcast (registrazione) sul canale Youtube di Polis Etica

https://www.youtube.com/channel/UCch6s0sC3vQsI6uuHEQYFOQ