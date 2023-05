Polis etica: “Fronte del Buonsenso”, intervento del deputato Dimitri Coin

Non è saggio nascondere e nascondersi un problema grave, perché mentre si evita di affrontarlo diventa sempre più grosso, fino a diventare un guaio e poi un disastro. La situazione dell’Italia e dell’Europa, ma anche degli Stati Uniti e del resto del cosiddetto “Occidente”, è sempre più precaria e potrebbe portare al collasso definitivo.

È stata ideata e realizzata un’iniziativa che potrebbe dare il via ad una reazione costruttiva e corale, a cura del Centro Studi DEEEP (Democrazia, Etica, Educazione, Economia, Politica) di POLIS ETICA, Scuola Popolare di Educazione Civica e Politica per Cittadini.

Intervento del deputato Dimitri Coin – E SE L’ITALIA… Verso un “Fronte del Buonsenso”?

estratto dalla Tavola Rotonda del 22 maggio 2023



L’On. Dimitri Coin, forte anche della sua esperienza nella Commissione Esteri della Camera, ha usato un termine, EUROPA GEOGRAFICA , che include la RUSSIA, un’Europa completa che sarebbe la prima economia del mondo. Ha puntualizzato che fu il presidente russo Vladimir Putin a tentare questo approccio fin dall’inizio degli anni 2000, anche grazie all’iniziativa dell’allora premier italiano Silvio Berlusconi. Ha precisato che tutti i fenomeni degeneri in Europa, dalla Brexit alle forme di finanziamento che diventano un’arma di ricatto e controllo sugli stati membri fanno capo ad una sostituzione di fatto dell’Unione Europea con la NATO, una strategia dissimulata e diluita nel tempo per non farla capire all’opinione pubblica, ma che ad occhi attenti è palese, usando i media come propaganda di istituzioni “buone” che operano per i popoli, mentre perseguono ben altri intenti.

Coin denuncia che i delegati di altri stati agli incontri europei sono molto più convinti della versione USA/NATO e puntano, in modi quasi da fanatici, solo alla distruzione della Russia.

Cosa fare?

Tenendo conto che il vero obiettivo finale è la Cina, che i vertici USA considerano come il loro vero pericolo, e che l’attacco alla Russia tramite l’Ucraina, destinata ad essere smembrata da alcuni voraci vicini, ha lo scopo di detronizzare l’alleato russo di Pechino, però i parlamentari si rendono conto che tale gioco è a danno dei propri popoli e, anche se non appare, cercano una strada per uscire dalla trappola, per quanto la propaganda sbandieri, anche tra i politici, che l’Italia va bene: “meglio della Cina!”. Quindi, Coin conferma che solo un popolo degnamente informato potrebbe reagire e farsi rispettare dai potenti, ridando forza alla buona Politica.