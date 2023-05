Milano, 16enne aggredito e rapinato: albanesi denunciati a piede libero

Lo hanno agganciato con un pretesto. Poi lo hanno scippato. Un ragazzino di 16 anni è stato aggredito e rapinato nella notte in via Spinoza a Milano da due giovanissimi – un 17enne e un 19enne, entrambi albanesi senza precedenti – poi denunciati dalla polizia.

Il blitz dei due è andato in scena verso l’una, quando si sono avvicinati al 16enne – che era in compagnia di un’amica – e uno di loro gli ha chiesto: “Mi riconosci?”. Poi, con un gesto fulmineo, il più grande dei rapinatori gli ha tirato via un marsupio Gucci con all’interno il telefoni e il portafogli e lo ha spintonato via.

La vittima e l’amica hanno inseguito i due che per tutta risposta hanno raccolto alcune bottiglie di vetro da un cestino e le hanno scagliate contro di loro. A mettere fuga alla fine dei baby rapinatori sono stati gli agenti delle volanti, che li hanno rintracciati in viale Romagna dopo che, tra l’altro, si erano già liberati del bottino. I due sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di rapina. https://www.milanotoday.it