“Le verità sconcertanti che ci hanno nascosto”, convegno il 4 giugno a Ravenna

Grazie a BACK TO BASICS di Simona Zampetti sarà possibile partecipare alla presentazione de: L’ALTRA STORIA D’ITALIA domenica 4 giugno 2023 alle ore 18,00 Hotel CUBE di via Luigi Masotti 2, a Ravenna.

Oltre all’Autore, Lamberto Rimondini, parteciperanno: Mirella SANTAMATO, scrittrice e ricercatrice; Carlo PALERMO, avvocato, magistrato e scrittore; Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi.it. L’ingresso è libero previa registrazione all’arrivo. Libera e consapevole sarà la possibilità di contribuire alle spese del convegno.

Due volumi per mille pagine. L’ALTRA STORIA D’ITALIA 1802-1947 e fresco di stampa L’ALTRA STORIA D’ITALIA 1948-2022 E’ La complessa storia d’Italia raccontata dall’autore Lamberto Rimondini, ricercatore indipendente. Storia complessa per la posizione geografica della Penisola Italiana al centro del Mediterraneo e quindi, geopoliticamente rilevante dal punto di vista strategico motivo per cui è sempre stata controllata da chi ha dominato l’Italia pensando di avere il dominio del Mediterraneo.

I capitoli della nostra storia scritti secondo la narrazione ufficiale dovrebbero essere riscritti. Nel primo volume Rimondini indaga sulle vicende storiche tra il 1802 ed il 1947 traendo informazioni da documenti desegretati e inediti.

Leggendo questi due volumi, o anche soltando partecipando ad una presentazione degli stessi, si scopre di chi ha voluto l’unità d’Italia e chi l’ha finanziata.

Come pure chi ha reclutato, non i “mille”, ma le migliaia di uomini che, con Garibaldi, hanno distrutto il Regno di Napoli e il Regno delle due Sicilie. Chi ha controllato finanziariamente e politicamente il Regno d’Italia e chi ha voluto e finanziato il fascismo.

Si scopre persino chi sono i mandanti dell’assassinio di Giacomo Matteotti e chi ha deciso la morte di Mussolini. Si troveranno risposte ad altre domande, come ad esempio: chi ha finanziato la Resistenza in Italia. Perché Lucky Luciano ha aiutato gli Alleati nello sbarco in Sicilia nel 1943. Chi ha vinto il referendum del 1946. E cosa estremamente importante capire perché il trattato di pace di Parigi del 1947 ha degli allegati segreti.