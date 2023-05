G7, a Hiroshima manifestazione contro il ‘summit imperialista’

Hiroshima, 19 mag. (askanews) – Alcune centinaia di persone hanno manifestato con un corteo nel centro di Hiroshima, poca prima che prendesse il via il G7. I manifestanti – controllati da decine di agenti di polizia intenuta antisommossa – hanno esposto striscioni e cartelli, in giapponese e in inglese, con scritte contro il summit e contro la guerra.

“No al summit imperialista, no alla guerra nucleare”, era scritto su un volantino diffuso dagli organizzatori che chiedono lo “stop al riarmo e agli armamenti nucleari. Non nel nome di Hiroshima!”. I manifestanti hanno protestato anche contro la chiusura al pubblico del Memorial Park in occasione del vertice.