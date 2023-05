Ivan ucciso da un malore improvviso: aveva solo 31 anni

NAPOLI – Lutto a Grumo Nevano per la prematura e improvvisa morte di Ivan Attanasio. Il 31enne è stato stroncato da un malore improvviso. La notizia ha subito fatto il giro dei social. Tanti, infatti, sono i messaggi per lui. Ivan sarebbe stato colpito da un’ischemia che l’ha costretto al ricovero. Purtroppo, però, ogni tentativo dei medici è stato vano e il cuore del giovane ha smesso di battere.

“Destino Crudele. Buon viaggio carissimo Ivan, amico mio persona Squisita. Come si fa a morire di ischemia quando poi godeva di ottima salute“, scrive un amico sui social.

“Una notizia che ha lasciato sgomenti coloro che lo conoscevano ed apprezzavano per le sue qualità umane, ed anche chi pur non conoscendolo, ha appreso di questa tremenda storia”, si legge in un altro post.

