Attacco con coltello in Svizzera, diversi feriti

A Zofingen, nel nord della Svizzera, un uomo ha aggredito i passanti con un arma da taglio, ferendo diverse persone

“Abbiamo diverse persone ferite. Sono state soccorse e stanno andando in ospedale”, ha spiegato un portavoce delle forze dell’ordine. L’aggressore è stato poi arrestato dalla polizia cantonale. Secondo i media svizzeri Blick e 20 Minuten, l’uomo ha aggredito i passanti con un’arma da taglio e tra le persone ferite ci sarebbe anche una donna incinta. L’aggressore si è poi barricato in un edificio. Alle 18:38 la polizia cantonale ha annunciato su X che l’uomo era stato arrestato. I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari. tgcom24.mediaset.it