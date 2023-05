Putin: combattiamo contro i seguaci diretti del nazismo

“È contro i diretti seguaci del nazismo che i nostri combattenti e comandanti stanno combattendo oggi nel corso dell’operazione militare speciale”. Lo ha scritto il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio alla comunità ebraica russa in occasione del “Giorno della Salvezza e della Liberazione”. “Sia noi che le generazioni future dobbiamo custodire in modo sacro la verità storica sulla Seconda Guerra Mondiale, comprendere le conseguenze devastanti di qualsiasi connivenza con il nazionalismo, l’antisemitismo e la xenofobia”, ha aggiunto.

Meloni a Zelensky: “Il mondo libero è grato all’Ucraina”

“A Zelensky voglio dire che l’intera Europa e tutto il mondo libero sono loro debitori”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni, durante il summit dei capi di Stato e di governo del Consiglio d’Europa a Reykjavik. Il presidente ucraino “ci ha ringraziato per come stiamo aiutando l’Ucraina. Ma siamo noi debitori all’Ucraina: ha fatto capire al mondo intero quanto possa essere difficile piegare un popolo libero”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. tgcom24.mediaset.it