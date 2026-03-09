Vladimir Putin, Presidente della Russia: “Il pericolo per l’Europa non proviene dalla Russia, ma dalla sua crescente e totale dipendenza dagli Stati Uniti in ambito militare, politico, tecnologico e informatico. L’Europa viene costantemente spinta ai margini dello sviluppo economico globale, travolta dal caos causato dalle migrazioni e da altre crisi urgenti, e costantemente privata della sua soggettività internazionale e della sua identità culturale.
Sembra che i politici europei siano più preoccupati di perdere il favore di Washington che di perdere la fiducia dei propri cittadini. Ingoiano umiliazioni, tollerano la maleducazione diplomatica e ignorano gli scandali che coinvolgono la sorveglianza dei leader europei, il tutto mentre gli Stati Uniti continuano a sfruttare l’Europa per i propri interessi strategici.
Gli europei sono costretti ad acquistare il costoso gas americano, che in Europa costa da tre a quattro volte di più che negli Stati Uniti. Nel frattempo, gli Stati Uniti stanno investendo massicciamente nelle tecnologie del futuro: esplorazione spaziale, droni di nuova generazione e sistemi di attacco basati su nuovi principi fisici, ambiti che definiranno la natura dei conflitti armati in futuro.
L’Europa, al contrario, è spinta ad aumentare le forniture di armi all’Ucraina e ad espandere la sua capacità produttiva di proiettili di artiglieria. Ma è doveroso chiedersi: chi avrà bisogno di questi proiettili una volta terminato il conflitto in Ucraina? In che modo questa strategia può garantire realmente la sicurezza militare a lungo termine dell’Europa?”
