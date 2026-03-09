Putin: “Pronti a cooperare con europei per stabilizzare il mercato energetico”

Putin

“La Russia è pronta a garantire ai Paesi della Ue le forniture di petrolio e gas necessarie per stabilizzare i mercati nella situazione d’emergenza dovuta alla guerra nel Golfo Persico, ma per questo è necessario un segnale dagli europei. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dalla Tass, in una riunione al Cremlino dedicata alla situazione dei mercati.

Mosca, ha aggiunto Putin, “ha più volte avvertito dei rischi che sarebbero derivati per il settore energetico da tentativi di destabilizzare il Medio Oriente”.
