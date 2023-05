Cina: via le bandiere ucraine dalle ambasciate a Pechino

La Cina ha chiesto a diverse ambasciate e missioni straniere a Pechino di non mostrare “propaganda politica” sui loro edifici, facendo riferimento alle bandiere ucraine che queste hanno esposto dopo l’invasione russa di febbraio dello scorso anno. L’hanno detto diplomatici all’agenzia di stampa Reuters.

“Noi e altri abbiamo ricevuto una lettera che invitava le ambasciate e gli uffici di rappresentanza ad astenersi dall’usare i muri esterni dei loro edifici per ‘propaganda politica’”, ha detto a Reuters un diplomatico, la cui ambasciata espone un’immagine della bandiera dell’Ucraina. Il diplomatico ha affermato che la missione non intende conformarsi alla notifica. Altri tre diplomatici con sede a Pechino hanno confermato che c’era stata una notifica, aggiungendo che sebbene non menzionasse direttamente la bandiera dell’Ucraina, era chiaramente mirata a quella. tgcom24.mediaset.it