Riccione allagata, pronto soccorso inagibile

Ansa

È emergenza maltempo a Riccione. La città è in gran parte allagata. Il piano terra del pronto soccorso dell’ospedale è inagibile, diverse strade sono state chiuse ed è stato dato lo stop ai treni. I cittadini sono in difficoltà, centinaia le richieste di aiuto: salvati due disabili che rischiavano di annegare. “Non muoversi di casa”, il consiglio della sindaca Daniela Angelini.

Pronto soccorso allagato

Il piano terra del pronto soccorso dell’ospedale Ceccarini di Riccione si è allagato completamente. Raggiunti dall’acqua anche i locali del primo piano e gli ambulatori di Cardiologia, Oculistica e Diabetologia, oltre alla hall. La protezione civile si è attivata per gestire l’emergenza.

“L’ospedale ha retto bene, tutti si sono dati da fare, il personale addetto al servizio di pulizia ha lavorato con ogni mezzo per liberare i locali e per ritardare l’allagamento. Le prestazioni degli ambulatori sono state tutte effettuate fino alle 10.30, dopodiché i pazienti sono stati accompagnati all’unica uscita dell’Ospedale rimasta agibile, quella dove c’è il punto Avis”. A spiegarlo la direttrice del nosocomio, Bianca Caruso. La protezione civile, accorsa con i suoi mezzi per liberare i locali allagati, continua a monitorare la situazione.

Salvate due persone

Intanto i centralini dei vigili del fuoco di Rimini sono praticamente intasati dalle chiamate per scantinati allagati e cantine inagibili per l’acqua. Le richieste di aiuto arrivano soprattutto da persone rimaste bloccate a causa dei sottopassi allagati. In viale La Spezia i vigili del fuoco attorno a mezzogiorno hanno tratto in salvo due persone disabili che rischiavano di annegare. Per raggiungerle hanno dovuto impiegare i gommoni e sono riusciti a salvarle. La situazione è “in netto peggioramento” secondo il Comune. La sindaca Daniela Angelini ha consigliato ai cittadini di “non muoversi di casa”.

Disagi alla viabilità

“La grave situazione emergenziale è diffusa su tutto il territorio del comune di Riccione”. I sottopassi e i ponti sono tutti bloccati e non transitabili. Molte strade della città non sono percorribili. Gli agenti della polizia locale e la Protezione civile stanno chiudendo i viali in condizioni maggiormente critiche ma è sconsigliato circolare in tutto il comune di Riccione. È stata chiusa la stazione ferroviaria.