La Germania darà un altro miliardo di euro a sostegno delle amministrazioni regionali per la gestione dei migranti e dei rifugiati. Lo ha annunciato il cancelliere Olaf Scholz dopo il vertice con i Lander. Novità anche sulle procedure di asilo. “Saranno mandate indietro le persone che non hanno il diritto di restare”, si legge in un documento diffuso alla fine dell’incontro. tgcom24.mediaset.it