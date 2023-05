Messina piange Italia Puglisi, morta improvvisamente a 43 anni

Il suo amore per la cura della casa aveva conquistato ben 48 mila follower. Amici, simpatizzati e affezionati che oggi piangono la morte di Italia Puglisi. La nota influencer si è spenta qualche giorno fa a 43 anni, lasciando tre figli e il marito. È morta all’improvviso, lasciando tutti nello sgomento. Italia Puglisi nella sua pagina social dava consigli e faceva tutorial sulla cura della casa.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Nella pagina “Amore, passione e fantasia nella cucina di Giovi” si legge: “Ciao Italia! Da quando ho saputo la brutta notizia stamattina che sono totalmente in aria, non mi spiego come possano succedere le cose così… Ma cosa siamo? Non faccio che pensare a te, che finalmente eri serena perché avevate finalmente casa vostra, non faccio altro che pensare alla tua famiglia ma soprattutto ai tuoi bambini, a Nicolò, a Giorgina che ho avuto l’occasione di conoscere di presenza e poi la piccola Camilla, mi si stringe il cuore pensando a loro. Queste notizie mi lasciano sempre un po’ scioccata. Mi fanno pensare che nulla ha senso in questa vita”.

E ancora, sulla pagina Fede home decor: “Quando succedono queste tragedie, perché lo sono soprattutto quando si lasciano dei figli piccoli o grandi che siano, l’unica cosa da fare è quella di ritenerci super fortunati perché siamo ‘vivi’ e possiamo goderci a pieno la nostra vita ed i nostri cari. Il mio cordoglio e abbraccio vanno alla famiglia ma sopratutto ai suoi 3 bellissimi bambini che ad oggi sono stati privati dell’amore più grande in assoluto: quello della loro mamma”.

