Farnesina: “italiani lascino immediatamente l’Ucraina”

“Si continuano a registrare sempre più pesanti attacchi missilistici a Kiev e in tutto il territorio ucraino. Si raccomanda la massima prudenza. Tutti i viaggi verso l’Ucraina, a qualsiasi titolo, sono assolutamente sconsigliati. Ai connazionali ancora presenti in Ucraina e’ fortemente raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare immediatamente il Paese, negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco”. E’ quanto si legge sul sito Viaggiare Sicuri, gestito dall’Unità di Crisi della Farnesina, in un aggiornamento odierno pubblicato anche sulla homepage dell’ambasciata d’Italia a Kiev.

Von der Leyen domani a Kiev per la giornata dell’Europa

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà domani a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e “riaffermare l’incrollabile sostegno dell’Ue nei confronti dell’Ucraina”. Lo annuncia il portavoce di von der Leyen, Eric Mamer, sottolineando che la visita coincide con la giornata dell’Europa. tgcom24.mediaset.it