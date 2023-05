Berlino, attacco con coltello in una scuola: gravi 2 bambini

Ansa

BERLINO – Un nuovo fatto di sangue in una scuola, dopo la strage avvenuta a Belgrado: due bambine di sette e otto anni sarebbero state accoltellate intorno alle 15 in una scuola evangelica di Neukölln, a Berlino.

Lo riferisce la Bild, secondo cui una delle due piccole è rimasta ferita in modo tale da mettere in pericolo la sua sopravvivenza. Entrambe sono state portate in ospedale.

Il fatto sarebbe avvenuto sotto gli occhi di diversi bambini, rimasti comprensibilmente sotto choc. Il presunto autore è stato arrestato, afferma ancora il quotidiano tedesco. Si tratterebbe di un adulto e l’arma utilizzata sarebbe stata ritrovata. Si attendono conferme da parte delle autorità berlinesi. La polizia è sul posto e ha transennato l’ingresso posteriore dell’edificio.

Stando a informazioni aggiuntive raccolte anche dall’agenzia stampa tedesca Dpa, l’aggressore avrebbe problemi di salute mentale e nessun legame con le vittime. L’uomo sarebbe rimasto sul posto, in attesa dell’arrivo della polizia.

https://www.tio.ch/dal-mondo/cronaca/1665131/scuola-bild-informazioni-due-state