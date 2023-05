Baby gang Arezzo: rapper Walid Rakia patteggia 3 anni 6 mesi

youtube

AREZZO, 02 MAG – Ha patteggiato 3 anni e 6 mesi a Arezzo Walid Rakia, alias rapper “Montana”. Secondo la polizia che lo ha arrestato lo scorso anno è il capo di una violenta baby gang che nell’estate del 2021 aveva terrorizzato il centro storico di Arezzo. Il 21enne, assistito dal legale Francesca Arcangeli, ha patteggiato stamani rispetto ad accuse di estorsione, rapina e minacce.

Stando a quanto emerso durante le indagini della squadra mobile, in collaborazione con la polizia municipale di Arezzo, “Montana” capeggiava un gruppo di giovanissimi (poi arrestati, una decina in tutto) coi quali assaliva in centro i passanti, soprattutto minori, a scopo di rapina. Durante le aggressioni le vittime venivano anche picchiate. (ANSA).