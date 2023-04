Malore nel sonno, prof di Meccanica trovato morto in casa

Olginate (Lecco), 30 aprile 2023 – Un professore è stato trovato morto in casa. Era morto da almeno tre giorni. Non si è presentato infatti a scuola in classe a lezione per due giorni consecutivi. Lo hanno trovato ormai privo di vita i sanitari di Areu con i carabinieri, allertati dai colleghi che non riuscivamo a contattarlo e dalla moglie, che era all’estero in Cina per un viaggio di lavoro.

A essere ritrovato morto in casa è stato Massimiliano Piccinini, professore di 50 anni che abitava a Olginate. Era insegnante di Meccanica all’istituto di formazione professionale Luigi Clerici di Merate. Prima aveva lavoravo in una azienda di Calolziocorte. Probabilmente è stato stroncato nel sonno da un improvviso malore. Il funerale verrà celebrato la mattina di martedì 2 maggio nella chiesa parrocchiale di Vercurago.

