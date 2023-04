Firenze, rapina donna in strada: arrestato 17enne marocchino

La squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Rifredi ha arrestato in piazza Dalmazia un cittadino marocchino di 17 anni per i reati di rapina aggravata e tentato furto con strappo in concorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 17enne, già noto alle forze di polizia, insieme a un complice, al momento rimasto ignoto, avrebbe incrociato due donne in via Mariti.

Il minore, con un gesto repentino, avrebbe strappato dal collo di una delle due una collana d’oro dal valore di 700 euro, mentre l’altro avrebbe invece tentato di stappare dalle mani dell’altra un cellulare. Quest’ultimo è riuscito a darsi alla fuga mentre il giovane cittadino magrebino è finito in manette; nelle sue scarpe è stata ritrovata la collanina di una delle due vittime. https://www.firenzetoday.it