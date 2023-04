Milano, stupro in ascensore della stazione centrale: fermato straniero

Stupro alla stazione centrale di Milano. Una donna, stando alle prime informazioni finora apprese, è stata aggredita e violentata ieri mattina nello scalo ferrioviario meneghino. La vittima sarebbe stata sorpresa mentre andava al binario a prendere il treno – pare fosse in partenza per Parigi – e sarebbe stata trascinata in un ascensore, dove si sarebbe consumato lo stupro.

Leggi anche

► 25 Aprile, Sala: “Milano è una città antifascista”

Per l’aggressione, stando a quanto filtrato dalla procura, è in stato di fermo un uomo di origine straniera e senza fissa dimora. Il fermo è stato disposto dalla pm di Milano Alessia Menegazzo, di turno giovedì, nelle indagini condotte dalla Polfer. Lo stupro sarebbe avvenuto verso le 6 del mattino. https://www.milanotoday.it